Irak'ın Duhok kentinde 5 kişide Omicron varyantı görüldü
AA / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel
Irak'ın Duhok kentinde, aynı aileden 5 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi.
Irak'ın Duhok kentinde, aynı aileden 5 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
Berzenci, Duhok'ta aynı aileden 5 kişide Omicron varyantı görüldüğünü ve yurt dışından gelen kişinin virüsü diğer aile üyelerine bulaştırdığını kaydetti.
Omicron tespit edilen kişilerin aşısız olduğunu aktaran Berzenci, sağlık durumlarının ise iyi olduğunu söyledi.
AA / Bekir Aydoğan - Son Dakika Haberleri
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