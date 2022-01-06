Irak'ın Duhok kentinde 5 kişide Omicron varyantı görüldü

Irak'ın Duhok kentinde, aynı aileden 5 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Berzenci, Duhok'ta aynı aileden 5 kişide Omicron varyantı görüldüğünü ve yurt dışından gelen kişinin virüsü diğer aile üyelerine bulaştırdığını kaydetti.

Omicron tespit edilen kişilerin aşısız olduğunu aktaran Berzenci, sağlık durumlarının ise iyi olduğunu söyledi.

AA / Bekir Aydoğan - Son Dakika Haberleri

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