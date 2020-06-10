Irak'ın Diyala vilayetinde uyuşturucu operasyonu
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Irak'ın Diyala vilayetinde uyuşturucu operasyonu

Irak'ın Diyala vilayetinde polisin uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu bir adrese düzenlediği baskında 4 kişi gözaltına alındı.

Irak'ın Diyala vilayetinde uyuşturucu operasyonu
10.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:06

Irak'ın Diyala vilayetinde polisin uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu bir adrese düzenlediği baskında 4 kişi gözaltına alındı.

Diyala Polis Teşkilatında görevli Yüzbaşı Habib eş-Şumari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki bir eve düzenlenen baskında 4 kişilik uyuşturucu çetesinin çökertildiğini söyledi.

Şumari, yaklaşık bir haftadır polis takibinde olan bu kişilerin, Diyala, Salahaddin ve Kerkük'te uyuşturucu kaçakçılığı ve kuryeliği yaptığını aktardı.

Gözaltına alınan 4 kişinin yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini kaydeden Şumari, ülkede uyuşturucu kullanımında yaşanan artışın endişe verici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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