Irak'ın Diyala vilayetinde uyuşturucu operasyonu Irak'ın Diyala vilayetinde polisin uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu bir adrese düzenlediği baskında 4 kişi gözaltına alındı.

Irak'ın Diyala vilayetinde polisin uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu bir adrese düzenlediği baskında 4 kişi gözaltına alındı.

Diyala Polis Teşkilatında görevli Yüzbaşı Habib eş-Şumari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki bir eve düzenlenen baskında 4 kişilik uyuşturucu çetesinin çökertildiğini söyledi.

Şumari, yaklaşık bir haftadır polis takibinde olan bu kişilerin, Diyala, Salahaddin ve Kerkük'te uyuşturucu kaçakçılığı ve kuryeliği yaptığını aktardı.

Gözaltına alınan 4 kişinin yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini kaydeden Şumari, ülkede uyuşturucu kullanımında yaşanan artışın endişe verici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA