Irak'ın Diyala kentinde Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 40 kişi öldü
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Irak'ın Diyala kentinde Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 40 kişi öldü

Irak'ın Diyala vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak'ın Diyala kentinde Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 40 kişi öldü
23.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:11

Irak'ın Diyala vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Diyala Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyala vilayetinin çeşitli bölgelerinde son 1 günde 40 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kentte vaka sayısında da artış göründüğü belirtilen açıklamada, salgının önüne geçmenin neredeyse imkansız hale geldiği ifade edildi.

Öte yandan Irak Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta Kovid-19 vakalarının giderek arttığı ve kontrolden çıkma aşamasına gelebileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, salgınla daha iyi mücadele için Irak halkının çıkan sağlık talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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