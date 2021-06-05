Irak'ın Diyala kentinde 12 DEAŞ mensubu yakalandı

Irak'ın Diyala kentinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 12 kişinin yakalandığı bildirildi.

Irak'ın Diyala kentinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 12 kişinin yakalandığı bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağının yazılı açıklamasında, polis güçlerinin Diyala kent merkezinde üç adrese eş zamanlı baskın yaptığı ifade edildi.

Operasyonda 12 şüphelinin yakalandığı, ayrıca söz konusu adreslerde sahte evrak ve kimliklerin ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ilk sorgularında DEAŞ mensubu olduklarını itiraf eden zanlıların mahkemeye sevk edildiği aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb