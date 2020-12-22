Irak'ın Diyala ilinde patlama: 9 polis yaralı
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Irak'ın Diyala ilinde patlama: 9 polis yaralı

22.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:08
Irak'ın Diyala ilinde patlama: 9 polis yaralı

Irak'ın Diyala ilinde polis devriyesini hedef alan patlama sonucu 9 polisin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Diyala ilinde polis devriyesini hedef alan patlama sonucu 9 polisin yaralandığı bildirildi.

Irak güvenlik kaynakları, Diyala ilinde yer alan Ebi Seyda ilçesine bağlı el-Muhayse köyü yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın polis ekiplerinin geçtiği sırada patlatıldığını bildirdi. Saldırı sonucu 9 polisin yaralandığı aktarılırken, bölgede arama-tarama faaliyetleri başlatıldı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Irak'ta özellikle Sünni nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde terör saldırıları gerçekleştiriliyor. Saldırıların birçoğunu herhangi bir taraf üstlenmezken, Iraklı yetkililer söz konusu terör saldırıların arkasında 2014-2017 yılları arasında ülkenin büyük bir kısmını işgal eden terör örgütü DEAŞ'ın bulunduğunu savunuyor. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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