Irak'ın Basra Uluslararası Havalimanı Çin'den gelenlerin girişine kapandı
Irak'ta Basra Uluslararası Havalimanı, Çin'den gelenlerin ülkeye girişine kapatıldı.
01.02.2020 02:06 | Son Güncelleme: 01.02.2020 02:06
Irak'ta Basra Uluslararası Havalimanı, Çin'den gelenlerin ülkeye girişine kapatıldı.
Basra Havalimanı Genel Müdürü Semir Yunus, yeni tip koronavirüsten korunma amacıyla Çin'den gelenlerin Irak'a girişinin yasaklandığını duyurdu.
Yunus, Çin vatandaşı veya Çin'den gelenlerin ülkeye girişinin yasaklanması kararını uygulayan Irak'taki ilk havalimanı olduklarını bildirdi.
Kaynak: AA