- Irak'ın Basra kentinde su zehirlenmesi devam ediyor

ERBİL - Irak'ın güneyindeki Basra kentinde içme suyundan zehirlenenlerin sayısının 17 bini bulduğu açıklandı.

Basra Sağlık Müdürlüğü, her gün bin kişinin su zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirdi. Hastaneye kaldırılan hastaların 2 bin 600'ünün aşırı ishal olduğunu belirten yetkililer, bugüne kadar 17 bin kişinin hastaneye müracaat ettiğini söyledi.

Sıkıntılar 2 aydır devam ediyor

Irak güneyindeki Barsa başta olmak üzere birçok kentte yaklaşık 2 aydır, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıkların giderilmesi, işsizlik ve yolsuzluğa son vermek için protestolar düzenleniyor. Sorunu çözmek ve gösterileri yatıştırmaya çalışan Irak Başbakanı Haydar İbadi, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için kente yaklaşık 3 milyar dolar tahsis etmişti.

Öte yandan Irak İnsan Hakları Bakanlığı hastalanan kişi sayısının 18 bini geçtiğini açıkladı.