Irak'ın Basra kentinde düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak'ın Basra kentinde düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak'ın Basra kentinde patlayıcı yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak'ın Basra kentinde patlayıcı yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Basra Valisi Esad İdani, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, "Patlamada 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı." dedi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamada ise olayın patlayıcı yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın gerçekleştiği alanda güvenlik güçlerince incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Son dakika haberleri! Nijer'de, G5 Sahel Gücü karargahına düzenlenen silahlı saldırıda 29 asker öldü

Son dakika haberleri! Nijer'de, G5 Sahel Gücü karargahına düzenlenen silahlı saldırıda 29 asker öldü

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title