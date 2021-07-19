Irak'ın başkenti Bağdat'taki halk pazarında patlama: 30 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir halk pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir halk pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bağdat Sağlık Müdürlüğü yetkilisinden alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.

Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Irak makamlarının arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, ölü ve yaralı sayısının artabileceği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya ilişkin soruşturma açılması talimatı verdi.

Bağdat'taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

"Irak halkının mutluluğu tatmasını istemiyorlar"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Berhem Salih Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bayram öncesi Sadr bölgesindeki sivillerin çirkin bir saldırıyla hedef alındığını belirtti.

"Irak halkının bir an bile emniyeti ve mutluluğu tatmasını istemiyorlar." ifadesini kullanan Salih, terörün kökünü kurutuncaya kadar durmayacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu