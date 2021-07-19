Irak'ın başkenti Bağdat'taki halk pazarında patlama: 22 ölü
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Irak'ın başkenti Bağdat'taki halk pazarında patlama: 22 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'taki halk pazarında patlama: 22 ölü
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Irak'ın başkenti Bağdat'daki bir halk pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'daki bir halk pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hükümete bağlı sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.

Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığının patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya lişkin soruşturma açılması talimatı verdi.

Bağdat'taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

Son dakika haberi! Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir halk pazarında meydana gelen patlamada 22 kişinin öldüğü 47 kişinin yaralandığı bildirildi.
Son dakika haberi! Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir halk pazarında meydana gelen patlamada 22 kişinin öldüğü 47 kişinin yaralandığı bildirildi.
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