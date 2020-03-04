Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs tedbirleri
Haberler » Güncel » Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs tedbirleri - Haber

Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs tedbirleri

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından başkentteki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nı kullanan yolcular, virüsten korunmak için maske taktı.

04.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:08
Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs tedbirleri

'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından başkentteki Uluslararası Havalimanı'nı kullanan yolcular, virüsten korunmak için maske taktı. Yolcular, havalimanı girişine kurulan termal kameralar aracılığıyla kontrol edildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs tedbirleri
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler