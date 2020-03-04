Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs tedbirleri
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından başkentteki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nı kullanan yolcular, virüsten korunmak için maske taktı.
04.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:08
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından başkentteki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nı kullanan yolcular, virüsten korunmak için maske taktı. Yolcular, havalimanı girişine kurulan termal kameralar aracılığıyla kontrol edildi.
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Kaynak: AA