Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs tedbirleri
Başkent Bağdat'taki bazı Iraklılar, ülkede tespit edilen yeni tip korona virüsten (Kovid-19) korunmak için maske taktı.
25.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:31
Başkent Bağdat'taki bazı Iraklılar, ülkede tespit edilen yeni tip korona virüsten (Kovid-19) korunmak için maske taktı.
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA