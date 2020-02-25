Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs tedbirleri
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs tedbirleri

Başkent Bağdat'taki bazı Iraklılar, ülkede tespit edilen yeni tip korona virüsten (Kovid-19) korunmak için maske taktı.

25.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:31
Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs tedbirleri

Başkent 'taki bazı Iraklılar, ülkede tespit edilen yeni tip korona virüsten (Kovid-19) korunmak için maske taktı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Irak'ın başkenti Bağdat'ta koronavirüs tedbirleri
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