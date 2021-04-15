Bağdat'ta pazar yerinde bombalı araçla saldırı: 4 ölü, 17 yaralı
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Bağdat'ta pazar yerinde bombalı araçla saldırı: 4 ölü, 17 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sadr bölgesindeki bir pazar yerinde bombalı aracın infilak etmesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sadr bölgesindeki bir pazar yerinde bombalı aracın infilak etmesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesindeki bir pazar yerinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklara göre, park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu en az 4 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Çevredeki 5 aracın ise yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. - BAĞDAT

Bağdat'ta pazar yerinde bombalı araçla saldırı: 4 ölü, 17 yaralı
Bağdat'ta pazar yerinde bombalı araçla saldırı: 4 ölü, 17 yaralı
Bağdat'ta pazar yerinde bombalı araçla saldırı: 4 ölü, 17 yaralı
Bağdat'ta pazar yerinde bombalı araçla saldırı: 4 ölü, 17 yaralı
Bağdat'ta pazar yerinde bombalı araçla saldırı: 4 ölü, 17 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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