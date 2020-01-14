Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse füzeli saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.
14.01.2020 22:55 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:55
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li askerlerin kaldığı Taci Askeri Üssü'nün katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com