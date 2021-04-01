Irak'ın aylarca sürüncemede kalan 2021 bütçesi onaylandı

Irak Meclisi, aylarca süren anlaşmazlıkların ardından 2021 bütçesini 215 milletvekilinin katılımıyla yapılan oturumda onayladı.

Irak Meclisi, aylarca süren anlaşmazlıkların ardından 2021 bütçesini 215 milletvekilinin katılımıyla yapılan oturumda onayladı.

Irak'ta Bağdat ve Erbil arasında aylardır devam eden bütçe anlaşmazlığı çözüme kavuştu. Ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) petrol geliri ve bütçedeki payı üzerine aylarca süren anlaşmazlıkların ardından ülkenin bütçesi onaylandı. Irak Meclisi, 215 milletvekilinin katılımı ile yapılan oturumda 58 maddelik 2021 yılı bütçesinin tüm maddelerini kabul etti. Bağdat ve Erbil arasında sağlanan en son anlaşmaya göre, onaylanan bütçede IKBY'ye yüzde 12.67 oranında pay verilecek. IKBY ise günlük 250 bin varil petrol gelirini Bağdat'a teslim edecek.

Öte yandan Irak Meclisi, ülkede önümüzdeki Ekim ayında yapılması planlanan seçimlere ilişkin meclisin kendini feshetmesi konusunu da ele aldı. Irak Meclisi Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim'de yapılması planlanan seçimler nedeniyle meclisin 7 Ekim'de kendini feshetme kararı aldığını duyurdu. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı