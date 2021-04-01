Irak'ın aylarca sürüncemede kalan 2021 bütçesi onaylandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak'ın aylarca sürüncemede kalan 2021 bütçesi onaylandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Irak'ın aylarca sürüncemede kalan 2021 bütçesi onaylandı

Irak Meclisi, aylarca süren anlaşmazlıkların ardından 2021 bütçesini 215 milletvekilinin katılımıyla yapılan oturumda onayladı.

Irak Meclisi, aylarca süren anlaşmazlıkların ardından 2021 bütçesini 215 milletvekilinin katılımıyla yapılan oturumda onayladı.

Irak'ta Bağdat ve Erbil arasında aylardır devam eden bütçe anlaşmazlığı çözüme kavuştu. Ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) petrol geliri ve bütçedeki payı üzerine aylarca süren anlaşmazlıkların ardından ülkenin bütçesi onaylandı. Irak Meclisi, 215 milletvekilinin katılımı ile yapılan oturumda 58 maddelik 2021 yılı bütçesinin tüm maddelerini kabul etti. Bağdat ve Erbil arasında sağlanan en son anlaşmaya göre, onaylanan bütçede IKBY'ye yüzde 12.67 oranında pay verilecek. IKBY ise günlük 250 bin varil petrol gelirini Bağdat'a teslim edecek.

Öte yandan Irak Meclisi, ülkede önümüzdeki Ekim ayında yapılması planlanan seçimlere ilişkin meclisin kendini feshetmesi konusunu da ele aldı. Irak Meclisi Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim'de yapılması planlanan seçimler nedeniyle meclisin 7 Ekim'de kendini feshetme kararı aldığını duyurdu. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hülya Avşar Bahar Candan Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Can Bartu Ersun Yanal Okay Yokuşlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak'ın aylarca sürüncemede kalan 2021 bütçesi onaylandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:59:09. #1.15#
title