Irak'ın antik Ur kentini ziyaret eden Papa, "Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz" çağrısı yaptı
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Irak'ın antik Ur kentini ziyaret eden Papa, "Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz" çağrısı yaptı

06.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:56
Irak'ın antik Ur kentini ziyaret eden Papa,

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak'ın Zikar vilayetindeki antik Ur kentinde birlik ve beraberlik mesajı verdi, "Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak'ın Zikar vilayetindeki antik Ur kentinde birlik ve beraberlik mesajı verdi, "Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz." dedi.

Papa Franciscus, Ur kentinde Müslüman ve Hristiyan din adamları tarafından karşılandı.

Buradaki konuşmasına Ur kentinin İbrahim Peygamber ile ilişkisinden söz ederek başlayan Papa, "Birlik, beraberlik ve iman Ur'dan başladı. Biz, İbrahim'in torunlarıyız. Birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimizden ayrı çalışmamalıyız. Bu toprakları birlikte ihya edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Irak'taki terör saldırılarına da değinen Papa, şunları söyledi:

"Terör, dini kullanıyor. Biz de, dinin bir kılıf olarak kullanılmasına izin vermemeliyiz. Terör, tarihin bir parçası olan Irak'a da saldırdı. Din ve fikir çeşitliliğini, özgürlüğünü savunmalıyız."

- "Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz"

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Papa, "Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz. Barışçıl yaşamı inşa etmeden ve birbirimize destek çıkmadan barış gelmez." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da konuşmasında yer veren Papa, virüsün dayanışmayla ve mesafe kuralına uyarak yenilebileceğini vurguladı.

Katoliklerin ruhani liderinin konuşması sonrasında Müslüman ve Hristiyan din adamları tarafından ortak dualar edildi.

Ur kentindeki programın ardından helikopterle Bağdat'a hareket eden Papa, Mar Yusuf Kilisesi'ni ziyaret ederek başkentteki programını tamamlayacak. Papa, yarın ise Erbil ve Musul'u ziyaret edecek.

Papa Franciscus, bugün ilk olarak Necef'te Şiilerin dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani ile görüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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