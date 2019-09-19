Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi Mersin'de

19.09.2019 19:12

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi, siyasi ve ekonomik istikrara yaklaştıklarını belirterek, "Engeller de var ama onları aşıp gidiyoruz." dedi.

Hasan al-Janabi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti.

Ankara dışında ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini ifade eden Hasan al-Janabi, Iraklı iş adamlarının Türkiye'de kolay iş yaptıklarını söyledi.

Bu kolaylığın iki ülkenin birbirlerine yakın kültürde olmasından kaynaklandığına dikkati çeken Hasan al-Janabi, şöyle devam etti:

"Irak'ın 2003'ten sonra siyasi ve ekonomik sisteminin değişiminden dolayı milletin elinde paralar, servet oldu. Bu insanlar Irak'ın güvenlik sorunundan dolayı mecburen Irak'ı bıraktılar. Komşu ülkelere gittiler. Türkiye de bu ülkeler arasında. Onlar buraya geldiğinde deneyim kazandılar. Gittiklerin şehirlerin gelişmesinde katkıları oldu. Şimdi Irak'ta siyasi ve ekonomik istikrara yaklaşıyoruz. Engeller de var ama onları aşıp gidiyoruz. Umarız ki Iraklı iş adamları burada kazandıkları deneyimleri ve Türk iş adamları Irak'ta kazandıkları tecrübeleri bir yere getirip Irak'ta kalkınacaktır. Bu şekilde köprü yaratıyoruz. Bu köprü sürekli hale gelecektir. Kanallar açık olacak ve daha sağlam ticaret yapacağız."

Hasan al-Janabi, iş adamlarının dışında Irak'ın durumundan zarar gören bazı Iraklıların Türkiye'de ve Mersin'de yaşadıklarını belirterek, bunların savaşın kurbanı olduğunu kaydetti.

Bu durumu yaşayanların durumlarının iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Hasan al-Janabi, yardıma muhtaç insanlara da yardım edilmesinin önemine değindi.

Başkan Seçer ise Irak'la tarihsel bir birlikteliklerinin olduğunu söyledi.

Irak'taki gelişmelerin Türkiye'ye yansıdığını ifade eden Seçer, bakış açısının Irak'la ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde olacağını aktardı.

İlişkilerin birçok alanda geliştirilebileceğini dile getiren Seçer, şunları kaydetti:

"Sadece ekonomik anlamda değil. Biz olaya tüccar zihniyetiyle bakamayız. Irak'a çok mal satalım, çok para kazanalımdan ziyade Irak'ın gelişmesi, kurumlarıyla tekrar büyümesi yönünde katkı sunabiliriz. Diğer taraftan sosyal ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. Coğrafya bir kaderse, bizim kaderimiz de ortaktır. Umut ediyorum bundan sonraki süreçte Irak'la ilişkilerimiz çok daha iyi yere gider. Mersin önemli bir liman kenti dünyanın çoğu yerinden ticaret malları geliyor. Bu koridordan başta Irak olmak üzere o bölgedeki birçok ülkelere gidiyor. Mersin Irak için ticari bir partner kent. Mersin için de Irak aynı pozisyonda. İlişkilerin geliştirilmesi açısından olumlu katkı vermeye hazırım."

Kaynak: AA