Irak'ın Ankara Büyükelçisi Alkhateeb Gto'yu Ziyaret Etti

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb, Gaziantep Ticaret Odasını (GTO) ziyaret ederek, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Büyükelçi Hussain Mahmood Alkhateeb, Irak pazarına girişte hem kuzey, hem de güney bölgesinde yaşanan çifte vergilendirmenin çok yakında sona ereceğini ifade ederek, "Biz Gazianteplileri her zaman kardeş gibi gördük. Gaziantep bizler için her zaman özel bir yere sahip oldu. Gönül birliğimiz ve tarihi, kültürel ortaklığımızın yanında ticari olarak da kazandık ve kazandırdık. Coğrafyamızda yaşanan sorunlar neticesinde maalesef ticaret hacmimizde gerilemeler yaşandı. Çok yakında Türk ihracatçılarını zorlayan çifte vergilendirmede de sona geliyoruz. Anlaşmalar tamamlandı, yakında yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.

Irak'ta güvenlik sorununun çözüldüğünü ifade eden Alkhateeb, "Irak hükümeti yatırım için teşvikleri arttırdı. Gaziantepli iş adamlarını Irak'a yatırım yapmaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da Gaziantep'in ihracatının dörtte birinin Irak'a yapıldığını hatırlatarak, "Irak kentimizin en büyük ihracat pazarı. 6,9 milyar dolarlık ihracatımızın 1,4 milyar dolarını Irak'a gerçekleştirdik. Bu rakam aynı zamanda Türkiye'nin Irak'a ihracatının yüzde 17'si." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in Irak ihracatının 2018 yılında yüzde 11,5 düştüğünü belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu düşüşün iki temel unsuru var. Biri Habur Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluk, diğeriyse ürünlerimizde hem Irak'ın kuzeyine, hem de güneyine uygulanan çifte vergilendirmeydi. GTO olarak Habur Sınır Kapısı'nda yaşanan sorunların sıkı takipçisi olduk, her fırsatta dile getirdik. Üyelerimizin sesi olarak bu sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğini güçlü bir şekilde söyledik. Çok şükür ki çözüme kavuştu. İnanıyorum ki 2019'da ticari ilişkiler yeniden yükseliş trendine girecektir. İşbirliklerimiz bundan sonraki süreçte daha fazla yatırım odaklı, kazan kazan odaklı olmalı."

Konuşmaların ardından iş adamlarının Irak pazarında yaşadığı sorunları dinleyen Büyükelçi Alkhateeb, çözüm için gerekenleri yapamaya çalışacaklarını belirtti.

Irak'ın Gaziantep Başkonsolosu Mohammed Salman Al-Janabi ve Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci'nin de katıldığı ziyarette, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, GTO Yönetim Kurulu üyeleri, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı ve İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Öztürk yer aldı.

Kaynak: AA