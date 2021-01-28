Irak ile Ürdün arasındaki petrol anlaşması bir yıl uzatıldı

Irak hükümeti, Ürdün'e petrol satışına yönelik anlaşmanın süresinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin Ürdünlü mevkidaşı Bişr el-Hasavne'yi başkent Bağdat'ta kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'tan Ürdün'e ham petrol satışına yönelik 2019'da imzalanan anlaşmada bazı değişiklikler yapılarak süresinin bir yıl daha uzatıldığı ifade edildi.

İki ülke arasında ticaretin kolaylaştırılması ve ticaret hacminin artırılmasının kararlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, ortak ekonomik bölge kurulmasına yönelik adımların hızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Irak ve Ürdün arasında Şubat 2019'da, Ürdün'ün petrol ihtiyacının yüzde 7'sine karşılık gelen günlük 10 bin varil petrol satışına yönelik anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz