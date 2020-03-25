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Ruhsar Pekcan, Irak, Ekonomi

Irak ile ticaret "temassız" sürdürülüyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Irak'la ticaretin mümkün olduğunca aksamadan devamı için her türlü önlemi, vatandaşların sağlığını her zaman ön planda tutarak aldıklarını bildirdi.

25.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:42
Irak ile ticaret

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Irak'la ticaretin mümkün olduğunca aksamadan devamı için her türlü önlemi, vatandaşların sağlığını her zaman ön planda tutarak aldıklarını bildirdi.

Pekcan, Irak ile ticarette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Pekcan, paylaşımında, "Hem sınır komşumuz hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan Irak'la ticaretimizin mümkün olduğunca aksamadan devamı için her türlü önlemi, vatandaşlarımızın sağlığını her zaman ön planda tutarak alıyoruz. Habur'daki şoför değişimi de 'Temassız Ticaret' önlemlerimizden biri." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili daha önce de bir açıklama yapan Bakan Pekcan, Irak ile ihracatın kapatılamayacağını, bu ülkeyle ticaretin tampon bölgede şoför değişimi şeklinde biçimlendirildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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