Irak ile İran arasında uçak seferleri yeniden başlıyor
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Irak ile İran arasında uçak seferleri yeniden başlıyor

11.10.2020 16:51 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:55
Irak ile İran arasında uçak seferleri yeniden başlıyor

Irak, iki hafta önce uçak seferlerini askıya aldığı İran ile yarından itibaren yeniden uçuşların yapılacağını duyurdu.

Irak, iki hafta önce uçak seferlerini askıya aldığı İran ile yarından itibaren yeniden uçuşların yapılacağını duyurdu.

Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Bender Hüseyin tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat ile Necef kentlerinden İran'ın başkenti Tahran'a yapılan tüm uçuşların yarından itibaren yeniden başlayacağı bildirildi. Uçak seferlerinin İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından onay alınmasının ardından başlatılacağı kaydedilen açıklamada, seferlerin korona virüsle mücadele kapsamında Irak ve İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından belirlenen sağlık kuralları çerçevesinde yapılacağı belirtildi.

Irak, 25 Eylül'de İran'ın isteği üzerine uçak seferlerini 2 hafta askıya almıştı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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