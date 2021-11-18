Irak, IKBY üzerinden Türkiye'ye bağlanacak elektrik hattı projesinin tamamlandığını duyurdu - Haberler
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Irak, IKBY üzerinden Türkiye'ye bağlanacak elektrik hattı projesinin tamamlandığını duyurdu

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Irak, IKBY üzerinden Türkiye'ye bağlanacak elektrik hattı projesinin tamamlandığını duyurdu

Irak Elektrik Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) üzerinden Türkiye'ye uzanan elektrik hattı projesinin tamamlandığını açıkladı.

Irak Elektrik Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) üzerinden Türkiye'ye uzanan elektrik hattı projesinin tamamlandığını açıkladı.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa, resmi haber ajansı İNA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'ye bağlanacak elektrik hattı projesinin son durumu hakkında bilgi verdi.

Elektrik Bakanlığının bağlantı hattını tamamladığını kaydeden Musa, elektrik iletim hatlarının Irak'ın enerji ihtiyacına göre çalışmaya hazır hale geldiğini ve geriye aktarılacak enerji miktarı ve fiyatı üzerinde anlaşma yapmak kaldığını aktardı.

Irak, 2020 başında Türkiye ile elektrik bağlantı hattı projesinin başladığını duyurmuştu.

Irak enerji sektörü yetkililerin açıklamalarına göre, yıllık elektrik tüketimi 30 bin megavatı aşan ülkede sadece 19 bin megavat üretim yapılıyor.

Irak, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle de elektrik ithalatı konusunda birtakım görüşmeler yapıyor.

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AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri

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