Irak'ı ziyaret eden Papa, Şiilerin en büyük dini mercisi Sistani ile bir araya geldi
Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus'un, Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile görüşmesinin başladığı bildirildi.
Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus'un, Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile görüşmesinin başladığı bildirildi.
Irak resmi haber ajansına göre, Papa'nın bulunduğu araç konvoyu Necef Havalimanı'ndan Sistani'nin evine geçti. Papa ile Sistani görüşmesi dini mercinin evinde başladı.
Papa Franciscus, dün Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Katoliklerin ruhani lideri, Bağdat'ta Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni de ziyaret etmişti.
Papa'nın Necef sonrası Nasiriye'deki antik Ur kentine geçmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp