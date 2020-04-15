Irak hükümetini kurmakla görevli el-Kazimi: "Sorunları çözmek için sihirli değneğim yok"
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Amerika Birleşik Devletleri, Hükümet, Irak, Politika

Irak hükümetini kurmakla görevli el-Kazimi: "Sorunları çözmek için sihirli değneğim yok"

Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevli Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi, ABD'nin Irak'ı işgalini eşleştirerek, "Ülkenin bütün sorunlarını çözmek için sihirli değneğim yok" dedi.

15.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:55
Irak hükümetini kurmakla görevli el-Kazimi:

Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevli Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi, ABD'nin Irak'ı işgalini eşleştirerek, "Ülkenin bütün sorunlarını çözmek için sihirli değneğim yok" dedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi yeni hükümet kabinesinin hazır olduğunu belirterek, söz konusu kabinenin meclisten güvenoyu alabilmesi için siyasi taraflarla pazarlık yapmakta olduğunu söyledi. Ülkenin yaşadığı sorunların 2003'ten sonraki siyasi sürecin yanlış kurulmasına uzandığını söyleyen el-Kazimi, "ABD'nin Irak'ı işgali ülkenin altyapısının yok edilmesine neden oldu. Ben görev başına seçimle gelmedim. Bu siyasi tarafların bana verdiği bir sorumluluk. Ben kriz başbakanı olduğumu söyleyebilirim ve sorunları çözmek için sihirli değneğim yok" şeklinde konuştu.

Ülkenin maruz kaldığı krizi aşabilmek için siyasi taraflarını kendisine destek vermeye çağıran el-Kazimi "Hükümetimin belli bir hedefi var o da erken seçim için hazırlık görmektir" dedi.

Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından Başbakan Adil Abdülmehdi Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı. Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümet kurmak için Muhammed Allavi'yi görevlendirmiş ancak bazı Şii grupların yanı sıra Kürtlerle Sünniler tarafından desteklenmeyen Allavi görevden vazgeçmişti. Ardından Salih, hükümet kurmak için Necef eski Valisi Adana el-Zurfi'yi görevlendirdi. Şii gruplarının ABD ajanı olmakla suçladıkları el-Zurfi de görevden vazgeçtiğini duyurmasının ardından Salih Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'yi görevlendirdi.

Şii tarafların hakkında mutabakat sağladığı el-Kazimi, Sünni ve Kürtlerin de desteğini aldı. - ERBİL

Kaynak: İHA

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