Irak hükümetinden ilk yurt dışı ziyaret Suudi Arabistan'a
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Irak hükümetinden ilk yurt dışı ziyaret Suudi Arabistan'a

Irak'ta iki hafta önce kurulan yeni hükümetin Maliye Bakanı Ali Allavi'nin, Başbakan Mustafa el-Kazımi'yi temsilen Suudi Arabistan'a gittiği açıklandı.

Irak hükümetinden ilk yurt dışı ziyaret Suudi Arabistan'a
21.05.2020 22:13 | Son Güncelleme: 21.05.2020 22:13

Irak'ta iki hafta önce kurulan yeni hükümetin Maliye Bakanı Ali Allavi'nin, Başbakan Mustafa el-Kazımi'yi temsilen Suudi Arabistan'a gittiği açıklandı.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamda, Maliye Bakanı Allavi'nin Başbakan Kazımi'yi temsilen Suudi Arabistan'a gittiği belirtildi.

Suudi Arabistan ziyaretinde Allavi'nin, ikili ilişkilerin yan sıra, bölgedeki ekonomik durum ve yatırım konularını ele alacağı ifade edildi.

Allavi'nin Suudi Arabistan ziyareti, Kazımi başbakanlığında kurulan yeni Irak hükümetinin ilk yurt dışı teması anlamına geliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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