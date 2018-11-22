Irak Hükümetinden Çifte Gümrük Vergisi Uygulamasına Son

Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), ülkeye getirilen ticari ürünlerden çifte vergi alınması uygulamasının kaldırılması yönündeki talebini kabul etti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulunun dünkü oturumunda, IKBY de dahil olmak üzere tüm sınır kapılarında tek vergi uygulamasına geçilmesine karar verildi.

Bakanlar Kurulu ayrıca, IKBY ile Irak'ın diğer bölgeleri arasında geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması ve engellerin kaldırılmasını kararlaştırdı.

Söz konusu karar, IKBY'nin Türkiye ve İran ile arasındaki sınır kapıları üzerinden ülkeye sokulan ürünlerden sadece Erbil hükümetinin gümrük vergisi alması, Bağdat yönetiminin, daha önceden aldığı ikinci verginin kaldırılması anlamına geliyor.

Erbil hükümeti daha önce pek çok kez çifte vergi uygulamasının kaldırılmasını talep etmişti. Ülkeye getirilen ürünlerden bir defa vergi alınması, ticaret yapanları da çift vergi ödeme yükünden kurtarmış olacak.

Söz konusu karar ayrıca, IKBY ile Irak hükümeti arasında, geçen yıl yapılan bağımsızlık referandumuyla gerilen ilişkilerde iyileşme olduğunu gösteriyor.

Türkiye ile Irak arasında Habur ve Üzümlü, İran ile Irak arasında ise Başmak, Pervezhan ve Hacı Omeran sınır kapıları bulunuyor.