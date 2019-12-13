Irak hükümetinden Bağdat'taki linç olayına ilişkin açıklama

13.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:20

Irak'ta protestoculara ateş açıp 5 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla evi basılarak öldürülen gence ilişkin açıklama yapan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin askeri sözcüsü Tuğgeneral Abdülkerim Halef, olayı gerçekleştirenlerin yakalanacağını ifade etti.



Irak'ın başkenti Bağdat'ta protestoculara ateş açarak 5 kişiyi öldürdüğü iddiasının ardından öldürülerek vince asılan gencin ölümüne ilişkin Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin askeri sözcüsü Tuğgeneral Abdülkerim Halef açıklama yaptı. Keskin nişancı olduğu iddiasıyla evinin önünde protestocular tarafından linç edildikten sonra bir vinçten baş aşağı asılan gencin 17 yaşında olduğunu söyleyen Halef, "Evinin önünü terk etmeyi reddeden protestocularla tartışmaya girmesinin ardından, evine molotof kokteyli atıldı. Genç, elindeki tabancayla havaya ateş açmak zorunda kaldı. Daha sonra gencin evini basan caniler, sokak ortasında genci linç ederek baş aşağı astı" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve söz konusu kişilerin yakalanması için yeterli delilin bulunduğuna dikkat çeken Halef, gencin katillerinin yakalanacağını belirtti.



Olayın ardından Bağdat'ın ünlü Tahrir Meydanı'nda toplanan protestocular genci öldürenlerin kendilerinden biri olmadığını belirterek protestoculara ateş açan kişinin güvenlik güçleri tarafından tahrik edildiğini öne sürdü.



Bağdat'ın Vesba Meydanı'nda protestocuların üzerine ateş açılması sonucu 5 kişiyi öldürdüğü iddia edilen genç, protestocular tarafından yakalanarak linç edildikten sonra bir vinçten baş aşağı sallandırılmıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA