Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği "Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı"nı onaylayarak Meclis'e gönderdi
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Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği "Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı"nı onaylayarak Meclis'e gönderdi

Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'nı onaylayarak Meclis'e gönderdi
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak hükümeti, "Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı"nı onayladı.

Irak hükümeti, "Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı"nı onayladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nun bu haftaki toplantısında gündeme gelen Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı kabine üyeleri tarafından onaylanarak Meclis'e gönderildi.

Söz konusu yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis gündemine alınarak, oylamaya sunulması bekleniyor.

ABD'nin 2003'teki işgaliyle Irak'ta zorunlu askerlik kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği "Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı"nı onaylayarak Meclis'e gönderdi - Haberler
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