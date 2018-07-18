Irak Hükümet Sözcüsü El-Hadisi: "Gösterilerin Şiddeti Azaldı"

Irak Hükümeti, ülkenin güneyinde en az iki haftadır devam eden işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği protestolarının şiddetinin azaldığını söyledi.

Irak Hükümet sözcüsü Saad el-Hadisi bugün düzenlediği basın toplantısında işsizlik ve kamu hizmeti yetersizliği protestolarının son 5 günde büyük ölçüde azaldığını ifade etti. El-Hadisi, "Göstericilerin olumlu yaklaşımlarını algıladık ancak korktuğumuz şey, gösterilerin ülkede fitne yaratmak ve gerginliği tırmandırmak için alet edilmesidir" diye konuştu.

Gösterilerin bazı terör milisleri tarafından kullanılmasından endişe duyduklarını ifade eden sözcü, "Basra'yı ziyaret eden Başbakan Haydar İbadi, barışçıl göstericilerle yaptığı görüşmelerin ardından bazı önemli kararlar aldı" dedi.

Irak'ta en az iki haftadır devam eden ve Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre 8 kişinin ölümüne ve 56 kişinin yaralanmasına neden olan gösterileri durdurmak ve isteklerini yerine getirmek için Başbakan Haydar İbadi her kentte bir kriz masası oluşturdu. - ERBİL