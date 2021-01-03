Irak Hizbullahı: Bugün ABD Büyükelçiliğine girmeyeceğiz
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Irak Hizbullahı: Bugün ABD Büyükelçiliğine girmeyeceğiz

03.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:02
Irak Hizbullahı: Bugün ABD Büyükelçiliğine girmeyeceğiz

Irak'taki Şii milis gücü Ketaib-i Hizbullah, ABD'nin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin birinci ölüm yılında ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine girme niyetinde olmadıklarını duyurdu.

Irak'taki Şii milis gücü Ketaib-i Hizbullah, ABD'nin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin birinci ölüm yılında ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine girme niyetinde olmadıklarını duyurdu.

Ketaib-i Hizbullah Genel Sekreteri Ebu Huseyin el-Humeydavi, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün şer elçiliğine (ABD Büyükelçiliği) girmeyeceğiz. Hükümeti de devirmeyeceğiz. Hala vaktimiz var. Silahımız (Güçlerimiz), tarih boyunca tüm askeri kurumlar ve ordulardan daha düzenli ve kontrollüydü. Bu silah, her daim elimizde kalacak ve kimsenin bu silaha müdahale etmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Irak güvenlik güçleri, başkent Bağdat'taki tüm büyükelçilikler, askeri ve emniyet kurumları etrafında yoğun güvenlik önlemleri almıştı.

Ülkedeki İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri ve Asaib Ehlil Hak örgütü lideri Kays Hazali, Süleymani suikastının yıl dönümü dolayısıyla gösteri çağrısında bulunmuştu.

Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ı ziyareti sırasında ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, İranlı subaylar ve Iraklı korumalarla birlikte 10 kişi ölmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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