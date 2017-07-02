Irak, Haziran'da 98 Milyon Petrol Varili İhraç Etti

Irak Petrol Bakanlığı, Haziran ayında 98 milyon petrol varili ihraç edip, 4 milyar dolardan fazla gelirin elde edildiğini duyurdu.



Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad tarafından yapılan yazılı açıklamada, önceki aya kıyasla Haziran ayındaki günlük petrol ihracatının arttığı ve 3 milyon 273 bin varile çıktığı ifade edildi.



Açıklamada Kerkük ve ülkenin güneyindeki petrol kuyularından 98 milyon varilin çıkarılıp ihraç edildiği aktarıldı.



Petrol ihraç gelirine de yer verilen açıklamada, Haziran'da toplamda 4 milyar 13 milyon dolar elde edildiği kaydedildi.