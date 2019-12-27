Irak Havayolları'na ait yolcu uçağı Rusya'ya acil iniş yaptı
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Irak Havayolları'na ait yolcu uçağı Rusya'ya acil iniş yaptı

Irak Havayollarına Bağdat-Minsk seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, Rusya'da acil iniş yaptı.

27.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:48
Irak Havayolları'na ait yolcu uçağı Rusya'ya acil iniş yaptı

Havayollarına Bağdat-Minsk seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, 'da acil iniş yaptı.


Bek Havayollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesinin ardından Irak Havayollarına ait yolcu Rusya'ya acil iniş gerçekleştirdi. Bağdat-Minsk seferini gerçekleştiren uçağın teknik sorunlar nedeniyle acil yaptığı öğrenildi. Uçakta 200 kişinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, olayda yaralı olmadığını duyurdu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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