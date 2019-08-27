Irak, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıları kınadı

27.08.2019 04:08

Irak, ülkenin Suriye sınırındaki Kaim ilçesinde Haşdi Şabi'nin üssüne yönelik saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat'taki konutunda Başbakan Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve bazı siyasi liderlerle bir araya geldi.

Ülkede yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Abdulmehdi'nin üs ve cephaneliklerde yaşanan olaylar hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) Haşdi Şabi üssüne düzenlenen saldırının kınandığı açıklamada, bunun Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Irak'ın savaş alanı olmasını ve komşu ülkeler tarafından hedef alınmasını reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haşdi Şabi'nin Silahlı Kuvvetler Komutanı'nın emri altında ülkenin güvenlik güçlerinin bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, mühimmat depoları ve askeri cephaneliklerin savunma sistemi içinde yönetilmesinin önemine işaret edildi.

Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırıları

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim'deki üslerine 19 Temmuz-25 Ağustos'ta hava saldırıları düzenlenmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, önceki gün yaptığı açıklamada, hava saldırısına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, ülkedeki sorunların çözümü için yasalara başvurulacağını bildirmişti.

Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, 21 Ağustos'taki açıklamasında, üslere yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmuş, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsler üzerinde uçuş yaptığını iddia etmişti.

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad, aynı gün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, soruşturma sonucu saldırının dışarıdan planlandığının tespit edildiğini belirtmiş, Mühendis'in açıklamalarının ise Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Feyyad, ABD ve İsrail'i açık şekilde suçlamaktan kaçınmıştı.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi ise Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla, Irak'ta İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ağustos'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki açıklamasında, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

Kaynak: AA