Irak güvenlik güçleri İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından en az 45 protestocuyu öldürdü
Haberler » Dünya » Irak güvenlik güçleri İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından en az 45 protestocuyu öldürdü - Haber

Irak güvenlik güçleri İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından en az 45 protestocuyu öldürdü

Irak güvenlik güçleri, İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde süren protestolarda en az 45 eylemciyi gerçek mermi ile vurarak öldürdü, 230 kişi de yaralandı.

29.11.2019 00:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 01:11
Irak güvenlik güçleri İran konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından en az 45 protestocuyu öldürdü

güvenlik güçleri, konsolosluğunun ateşe verilmesinin ardından süren protestolarda en az 45 eylemciyi gerçek mermi ile vurarak öldürdü, 230 kişi de yaralandı.


Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinin Nasıriye kent merkezinde süren hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et