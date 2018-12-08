Irak, Güney Kore'den 6 Savaş Uçağı Daha Teslim Aldı

Irak, Güney Kore'den T-50 tipi 6 savaş uçağı daha teslim alarak hava envanterini güçlendirmeye devam ediyor.

Irak Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Kore ile 2013 yılında yapılan 1 milyar 100 milyon değerindeki sözleşme çerçevesinde T-50 tipi savaş uçak teslimatının 3'üncü partisinin gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, 6 savaş uçağının Bağdat'taki askeri havaalanında teslim alındığı kaydedildi.

Bağdat yönetimi son teslimatla birlikte şimdiye kadar Güney Kore'den toplamda 18 adet T-50 savaş uçağı satın almış durumda.

Irak merkezi hükümeti, 2003'ten sonra Baas Rejimi döneminde tamamen güçsüzleşip etkisiz kalan hava kuvvetlerini yeniden inşa etmek için savaş uçakları satın almaya başladı. Bu çerçevede Irak'ın hava envanterinde, başta Güney Kore olmak üzere, ABD, Çekya ve Rus yapımı uçaklar bulunuyor.