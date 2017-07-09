Irak Güçleri, Musul'un Batısındaki Dicle Nehri'ne Ulaştı

BAĞDAT (AA) – Irak güçlerinin Musul'un batısındaki Dicle Nehri kenarına ulaştığı ve bölgeye Irak bayrağı asıldığı bildirildi.



Irak devlet televizyonunda yayınlanan haberde, "Terörle mücadele güçleri, Musul'un batısındaki Dicle Nehri kenarına ulaştı. Güvenlik güçleri orada Irak bayrağı astı." denildi.



Haziran 2014'te DEAŞ'ın kontrolüne geçen ülkenin ikinci büyük kenti Musul'un tamamının kurtarılmasının yakın olduğu ifade ediliyor.



Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatılmıştı.