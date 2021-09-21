Irak Genelkurmay Başkanlığı: Topraklarımız komşu ülkeler için tehdit alanı değildir

Irak Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın komşu ülkelere karşı tehdit alanı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Irak Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, komşu ülkelerle ilişkilerin kardeşlik ve iyilik temelleri üzerine kurulu olduğu belirtildi.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığının Irak topraklarından "İran'a yönelik tehdit teşkil eden adımlar atıldığı yönündeki" açıklamalarının hayretle takip edildiği kaydedildi.