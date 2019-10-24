Irak Gençlik ve Spor Bakanı Taleb'den THF'ye ziyaret

24.10.2019 13:12

Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Riyad Taleb, Türkiye Hentbol Federasyonunu (THF) ziyaret etti.

Bakan Taleb ve beraberindeki heyeti, THF Genel Sekreteri Mutlu Kadıoğlu karşıladı.

THF Spor Salonu'nu gezen ve bilgiler de alan eski hentbolcu Bakan Taleb, 7 metre atışları da yaptı.

Ziyaret anısına Bakan Ahmed Riyad Taleb'e milli takım forması da hediye edildi.

Kaynak: AA