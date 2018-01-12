Irak Gaziantep Başkonsolosu Kopely'den kaza açıklaması

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3'ü çocuk 9 kişi öldüğü ve 39 kişinin yaralandığı kazanın ardından Irak Gaziantep Başkonsolosu Muayet Ömer Kopely ve İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Avşar hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

Alınan bilgiye göre, Irak ve Türkiye arasında yolcu taşıyan bir firmaya ait yabancı plakalı otobüs, Silopi-Habur karayolunun 15'inci kilometresinde devrildi. Kazada 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 39 kişi yaralandı. Otobüsteki yolcuların, Irak'taki DEAŞ saldırılarından kaçarak önce Suriye'ye, ardından da Türkiye'ye sığınan ve ülkelerine dönmeye çalışan Iraklı Türkmenler olduğunun tespit edilmesiyle Irak Gaziantep Başkonsolosu Muayet Ömer Kopely bölgeye geldi. İlk olarak Silopi Devlet Hastanesine geçen Muayet Ömer Kopely ve İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı Ahmet Avşar, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında Başhekim Dr. Mehmet Celal Kefeli'den bilgi alan Başkonsolos Kopely, yaralılarla görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Şentürk Kurt, Silopi Kaymakamı Savaş Konak ve İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun ile görüşen Başkonsolos Kopely, ardından açıklamada bulundu.

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan Başkonsolos Muayet Ömer Kopely, "Olayla ilgili edindiğimiz bilgiye göre, dönenlerden 450 kişi vardı. Çocuklar, gençler ve yaşlılar vardı. Bir otobüsün önünde bir tır geldi. Bir anda önüne geçince dengesi bozuldu. ve araç devrildi. Burada bulunan Türk hükümeti bu konun netleşmesi için çok çaba harcıyorlar. İnşallah bir sonuç çıkar. Bizde ırak'tan ambulans çağırdık. Hayatını kaybedenleri Irak'a taşıyacaklar. ya da onların aileleri ile irtibata geçip, onay verirlerse Türkiye'de defnedeceğiz. Bu zaten bir insan hakkıdır. Irak'a gitmek isteyenleri özel bir araçla Irak'a taşıyacağız. Yaralı insanları da dönmek istemeyenleri de tedavi sürecinde kalıp, sonra Irak'a dönecekler" dedi.

Son 3 ay içerisinde 3 bin kişiyi Irak'a dönmek isteyen vatandaşların geçişini sağladığını belirten Kopely, "Bu gün yaşanan facia olayından sonra biz maalesef artık geçişi otobüsle sağlamayacağız. Özel uçaklarla göndereceğiz ve bunun masrafını Irak hükümeti karşılayacak. Bu konu ile ilgili acil olarak Ankara'da bulunan göç idaresiyle iletişime geçeceğiz. Irak vatandaşların geçişi ile ilgili" diye konuştu.

Yaralılardan Hamza Muhammed ise, kendi akraba ve yakınlarından 7 kişinin kazada hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Otobüsün önüne tır geldi oda direksiyonu kırdı sonra takla attık. Benim ablam, kardeşim ve yengem öldü. Akrabalarımdan da 4 kişi öldü" dedi.