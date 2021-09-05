Irak, Fransız Total şirketiyle 27 milyar dolarlık anlaşma imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak, Fransız Total şirketiyle 27 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Irak, Fransız Total şirketiyle 27 milyar dolarlık anlaşma imzaladı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak, Fransız Petrol Şirketi Total ile gaz ve petrol alanında toplam 27 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Irak, Fransız Petrol Şirketi Total ile gaz ve petrol alanında toplam 27 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fransız şirketiyle Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında petrol ve gaz alanının geliştirilmesi ve yatırım amaçlı anlaşma imzalandı.

Buna göre, söz konusu anlaşmada günlük 85 bin varil petrol kapasitesine sahip Artavi Petrol Yatağı'nın kapasitesi geliştirilerek, günlük üretim 210 bin varile yükseltilecek ve bu alanda çalışan Iraklı kadro eğitilecek.

Anlaşmanın ikinci ayağı çerçevesinde ise 600 metrekare kapasiteli Artavi Gaz Sitesi inşa edilecek ve yerel pazarlar için günlük sıvı gazdan 3 bin ton LPG üretimi yapılacak.

Irak ve Fransa arasında imzalanan anlaşmayla ayrıca, güneş enerjisi kullanılarak 1000 megavat elektrik enerjisi üretecek tesisler kurulacak.

Söz konusu anlaşmanın toplam maliyetinin 27 milyar dolar olacağı açıklandı.

Petrol satışı varil başı 50 dolar olarak göz önünde bulundurulduğunda bundan 95 milyar dolar gelir elde edileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 244 terörist...
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 244 terörist...
Hatay'da vatandaşlar, uyarılara rağmen Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzmeye devam etti
Hatay'da vatandaşlar, uyarılara rağmen Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzmeye devam etti
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Hamid Karzai Mansur Yavaş Devlet Bahçeli
Magazin Münir Özkul Mesut Akusta Deniz Akkaya Defne Samyeli
Spor Ali Koç Ali Öztürk Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Irak, Fransız Total şirketiyle 27 milyar dolarlık anlaşma imzaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 20:33:53. #1.14#

title