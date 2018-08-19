Irak Federal Mahkemesi, Seçim Sonuçlarını Onayladı

Irak'ta geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan ve büyük tartışmalara yol açan seçim sonuçları Federal Mahkeme tarafından onaylandı.

Irak Federal Mahkemesi Sözcüsü İyas el-Samuk tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, mahkemenin bütün üyelerinin bugün yaptığı oturumda, ülkede yapılan genel seçimlerin nihai sonuçlarının onaylandığını duyurdu. Irak'ta geçen Mayıs ayında elektronik sayım aygıtlarının kullanıldığı seçimlerin ardından seçimlere hile karıştığı iddiaları ardından sonuçların elle sayılması kararlaştırıldı. Seçim sonuçlarının elle sayılması ardından yayınlanan nihai sonuçlarda fazla bir değişim olmadığı ilan edildi.

Buna göre seçimleri Şii lider Mukteda el-Sadır'ın başkanlığındaki Sairun İttifakı 329 sandalyeli mecliste 54 milletvekili kazandı. Şii Milis Gücü Haşdi Şabi Komutanı Hadi el-Amiri başkanlığındaki Fetih İttifakı 48 sandalye ile ikinci sırada gelirken, Başbakan Haydar İbadi Başkanlığındaki el-Nasr İttifakı 42 sandalye üçüncü sırada geldi. - ERBİL