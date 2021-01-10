Irak, Fas, Ürdün ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Irak, Fas, Ürdün ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

10.01.2021 22:11 | Son Güncelleme: 10.01.2021 22:14
Irak, Fas, Ürdün ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 12 bin 895'e, Fas'ta 7 bin 743'e, Ürdün'de 4 bin 24'e, Kuveyt'te 943'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 12 bin 895'e, Fas'ta 7 bin 743'e, Ürdün'de 4 bin 24'e, Kuveyt'te 943'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 14 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 607 kişinin enfekte olduğu, 1752 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 12 bin 895'e, vakaların 602 bin 938'e, iyileşenlerin sayısının da 556 bin 742'ye yükseldiği belirtildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 34 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 895 kişinin enfekte olduğu, 1355 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 7 bin 743'e, vakaların 452 bin 532'ye, iyileşenlerin sayısının da 424 bin 896'ya çıktığı ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1250 kişinin enfekte olduğu, 1802 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 4 bin 24'e, vakaların 307 bin 209'a, iyileşenlerin sayısının da 288 bin 785'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası bir kişinin yaşamını yitirdiği, 414 kişinin enfekte olduğu, 279 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, can kayıplarının 943'e, vakaların 154 bin 314'e, iyileşenlerin sayısının da 149 bin 7'ye ulaştığı bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cemal Hünal Serdar Ortaç Kate Middleton
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu İsmail Kartal
Tüm Haberler Ocak Facebook Pakistan Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak, Fas, Ürdün ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 22:18:15. #1.14#
title