Irak, Ezher Şeyhi'ni ülkeyi ziyarete davet etti
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Irak, Ezher Şeyhi'ni ülkeyi ziyarete davet etti

12.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:13
Irak, Ezher Şeyhi'ni ülkeyi ziyarete davet etti

Irak'ın Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmet et-Tayyib'e, ülkeyi ziyaret etmesi için resmi davet mektubu teslim ettiği bildirildi.

Irak'ın Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmet et-Tayyib'e, ülkeyi ziyaret etmesi için resmi davet mektubu teslim ettiği bildirildi.

Irak Sünni Vakfı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sünni Vakfı Başkanı Saad Kembeş liderliğindeki bir heyet, Mısır'ın başkenti Kahire'de Ezher Şeyhi Tayyib ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında Iraklı heyet, Ezher Şeyhi'ne ülkelerini ziyaret etmesi için Başbakan Mustafa el-Kazımi ile Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Sünni Vakfına ait üç ayrı davet mektubu sundu.

Irak hükümeti ve halkının Ezher Şeyhi'ne karşı sevgisini dile getiren heyet, Tayyib'in yapacağı ziyaretin Irak ve tüm ülke bileşenleri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Heyet, Şeyh Tayyib'e Kuran'ı Kerim ve Irak'a ait yöresel kıyafet hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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