Irak Elektrik Bakanı Fehdavi'ye Yurtdışı Yasağı

Irak Başbakanı Haydar İbadi tarafından görevden uzaklaştırılan Irak Elektrik Bakanı Kasım el Fehdavi'ye yurtdışı yasağı getirildi.

Irak hükümeti, hakkındaki yolsuzluk soruşturması devam eden Elektrik Bakanı Kasım el Fehdavi'ye yurtdışı yasağı getirdi.

Bağdat Havalimanı yöneticileri, görevden alınan bakanının seferini yasakladığı öğrenildi.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, elektrik hizmetinde yaşanan aksaklıklardan dolayı hakkında başlatılan soruşturmalar bitene kadar Elektrik Bakanı Fehdavi'yi görevinden uzaklaştırma kararı almıştı.

Irak, yaklaşık bir aydır yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetindeki yetersizlik nedeniyle gösterilere sahne oldu. Protesto gösterilerinde Irak İnsan Hakları verilerine göre 14 kişi hayatını kaybetmiş, 700'den fazla kişi de yaralanmıştı. - ERBİL