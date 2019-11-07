Irak durulmuyor

07.11.2019 13:37 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:39

Irak'ta devan eden hükümet karşıtı gösterilerde, bir doktorun güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü ve protestocuların, güvenlik güçleriyle çatışmaları önlemek için 'kontrol noktaları' oluşturduğu belirtildi. Irak güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermi ile ateş etmesi ise dünyadan tepki görüyor.

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde başkent Bağdat'ta yer alan Rasheed Caddesi'nde 'Abbas' isimli bir doktorun güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi. Sosyal medyada olaya dair paylaşılan görüntülerde doktorun yerde yattığı ve diğer protestocuların kendisine yardım etmeye çalıştığı görüldü.

Öte yandan, Cumhuriyet Köprüsü'nde ve Tahrir Meydanı'nda ise protestocuların güvenlik güçleri ile çatışmaları önlemek için 'kontrol noktası' oluşturduğu belirtildi. Tahrir Meydanı'ndaki kontrol noktasının protestocuların 'karargahı' haline gelen 'Türk Restoranı' olarak bilinen binada kurulduğu bildirildi.

BM GENEL SEKRETERİNDEN IRAK'TA TÜM TARAFLARA ŞİDDETTEN UZAK DURMA ÇAĞRISI

Irak yerel medyasında yer alan habere göre, Irak'ta halen devam eden hükümet karşıtı protestolara dair Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, açıklamada bulundu. Guterres, Irak'ta devam eden protestolarda yüzlerce kişinin ölmesi ve binlerce kişinin de yaralanmasına dair endişelerini dile getirerek, tüm taraflara şiddetten uzak durma çağrısında bulundu. Ayrıca Guterres, hükümet ve protestocular arasında diyalog çağrısını yineledi

ÜLKEYE MAALİYETİ 6 MİLYAR DOLAR

Hükümet karşıtı protestocular, Basra'nın Um Kasr bölgesindeki limana giden yolları kapatmış ve limandaki faaliyetler sekteye uğramıştı. Ayrıca, Nasiriye şehrindeki petrol rafinerisinde de protestolar nedeniyle faaliyetler sekteye uğramıştı. Yetkililer yaptığı açıklamada ise protestolar nedeniyle limandaki ve petrol rafinerisinde faaliyetlerin sekteye uğramasının ülkeye maliyetinin 6 milyar Dolar olduğu belirtildi.

Öte yandan, yerel medyaya konuşan adı açıklanmayan bir kaynağın, hükümetin, Um Kasr'daki limana giden yolların açılması ve limandaki faaliyetlerinin tekrar başlayabilmesi için protestocularla görüştüğünü açıkladığı belirtildi.

Irak'ta 1 Ekim'de işsizlik, yolsuzluk, kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenlerle başlayan Erbain törenleri nedeniyle ara verilen gösteriler 25 Ekim'de tekrar başlamıştı. Şu ana kadar protestolar kapsamında yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA