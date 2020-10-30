Irak: "Dost Türk halkının yanındayız"

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Irak hükümeti tarafından Türkiye'ye destek mesajı gönderilerek, "Dost Türk halkının yanındayız" denildi.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Irak hükümeti tarafından Türkiye'ye destek mesajı gönderilerek, "Dost Türk halkının yanındayız" denildi.

Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ülkeden Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Irak hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığında bulunularak, "İzmir ve çevresinde meydana gelen depremden dolayı üzüntümüzü dile getirirken, bu zor günde dost Türk halkıyla dayanışma içindeyiz" ifadelerine yer verildi.

Deprem bölgesindeki Irak vatandaşlarına sağlık dileğinde bulunulan açıklamada, "Depremzedelerin ailelerinin yanındayız, Türkiye'nin bu elim olayın izlerini atlatacağına muktedir bir ülke olduğuna inanıyoruz" denildi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı