Irak Dışişleri Bakanlığı: "Pkk ile Mücadelede İşbirliğine Hazırız"

Irak Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile işbirliği içersinde çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, bugün başkent Bağdat'ta yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini dile getiren Mahcub, Irak'ın PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu ifade ederek, "PKK'nın söz konusu bölgede varlığı 80'li yılların ortasına uzanıyor. Örgütle mücadele konusunda Türkiye ile tam işbirliği yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - BAĞDAT