Irak Dışişleri Bakanlığı: "El-Kazımi'ye yönelik suikast girişiminde 3 SİHA kullanıldı"

Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik suikast girişiminde 3 silahlı insansız hava aracı ( Siha ) kullanıldığını ve 2'sinin düşürüldüğünü söyledi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı Başkanı Saad Maan yaptığı yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine düzenlenen saldırıda 3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullanıldığını ve 2'sinin düşürüldüğünü belirterek bir SİHA'nın eve isabet ettiğini ifade etti.

Saldırı sonucu el-Kazımi'nin korumaları yaralandığını ve hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü kaydeden Maan, terör saldırısına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ve saldırganları bulabilmek için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Öte yandan, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, el-Kazımi'yi hedef alan suikast girişiminde kullanılan SİHA'ların kalkış yerini öğrenmek için soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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