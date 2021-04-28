Irak Dışişleri Bakanı, İran ve Körfez ülkelerini yakınlaştırmak için çabaladıklarını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak Dışişleri Bakanı, İran ve Körfez ülkelerini yakınlaştırmak için çabaladıklarını açıkladı

Irak Dışişleri Bakanı, İran ve Körfez ülkelerini yakınlaştırmak için çabaladıklarını açıkladı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran ve Körfez ülkeleri arasında yakınlaşma gerçekleşmesi için çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran ve Körfez ülkeleri arasında yakınlaşma gerçekleşmesi için çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Hüseyin, resmi devlet televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak'ın, İran ve Suudi Arabistan arasında yakınlaşma rolü üstlendiği iddialarını değerlendiren Hüseyin, "İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in Bağdat ziyareti önemliydi. İçerideki istikrarsızlık bir dönem bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi olumsuz etkiledi. Ancak artık bölge ülkeleri arasında yakınlaşma gerçekleşmesi için rol üstleniyoruz. İran'ın da Körfez ülkeleriyle yakınlaşması için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuad Hüseyin, Irak'ın bölge ülkeleriyle sorunları geride bırakarak, iş birliği aşamasına geçtiğini ve bunun başında ekonomik iş birliğinin geldiğini sözlerine ekledi.

Irak'ın, İran ve Suudi Arabistan arasında yakınlaşma gerçekleşmesi için ara buluculuk yaptığı iddia edilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün Bağdat'a ziyaret gerçekleştirmiş, akşam saatlerinde ise Erbil'e geçmişti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, İran ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, İran ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi
Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta mayına basarak hastaneye kaldırılan askerimiz şehit oldu
Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta mayına basarak hastaneye kaldırılan askerimiz şehit oldu
Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta şehit sayımız 2'ye yükseldi
Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta şehit sayımız 2'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Meral Kaplan Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Irak Dışişleri Bakanı, İran ve Körfez ülkelerini yakınlaştırmak için çabaladıklarını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 04:39:52. #1.15#

title