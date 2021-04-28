Irak Dışişleri Bakanı, İran ve Körfez ülkelerini yakınlaştırmak için çabaladıklarını açıkladı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran ve Körfez ülkeleri arasında yakınlaşma gerçekleşmesi için çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran ve Körfez ülkeleri arasında yakınlaşma gerçekleşmesi için çaba sarf ettiklerini bildirdi.

Hüseyin, resmi devlet televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak'ın, İran ve Suudi Arabistan arasında yakınlaşma rolü üstlendiği iddialarını değerlendiren Hüseyin, "İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in Bağdat ziyareti önemliydi. İçerideki istikrarsızlık bir dönem bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi olumsuz etkiledi. Ancak artık bölge ülkeleri arasında yakınlaşma gerçekleşmesi için rol üstleniyoruz. İran'ın da Körfez ülkeleriyle yakınlaşması için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuad Hüseyin, Irak'ın bölge ülkeleriyle sorunları geride bırakarak, iş birliği aşamasına geçtiğini ve bunun başında ekonomik iş birliğinin geldiğini sözlerine ekledi.

Irak'ın, İran ve Suudi Arabistan arasında yakınlaşma gerçekleşmesi için ara buluculuk yaptığı iddia edilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, dün Bağdat'a ziyaret gerçekleştirmiş, akşam saatlerinde ise Erbil'e geçmişti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp