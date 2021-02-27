Irak Direniş Grupları Koordinasyon Komitesi: ABD'nin Suriye'deki hava saldırılarına "uygun" bir cevap verilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Irak Direniş Grupları Koordinasyon Komitesi: ABD'nin Suriye'deki hava saldırılarına "uygun" bir cevap verilecek

27.02.2021 22:57 | Son Güncelleme: 27.02.2021 23:00
Irak Direniş Grupları Koordinasyon Komitesi: ABD'nin Suriye'deki hava saldırılarına

Irak Direniş Grupları Koordinasyon Komitesi, ABD'nin Suriye sınırındaki silahlı grupları hedef alan hava saldırısına "uygun" bir yanıt vereceklerini açıkladı.

Irak Direniş Grupları Koordinasyon Komitesi, ABD'nin Suriye sınırındaki silahlı grupları hedef alan hava saldırısına "uygun" bir yanıt vereceklerini açıkladı.

Irak Direniş Grupları Koordinasyon Komitesinden yapılan açıklamada, "DEAŞ'a karşı savaşan Haşdi Şabi'ye ait Suriye'deki noktalara yapılan ABD saldırılarını büyük bir suç" olarak niteledi.

Iraklı direniş gruplarının, ABD kuvvetlerinin ülkeden çıkışının gerçekleşmesi için Ekim 2020'de ateşkes ilan ettiği belirtilen açıklamada, "Bu tür çirkin saldırılar, uygun bir cevap verilmeksizin geçip gitmeyecek. Saldırılara verilecek cevaplar, tekrarının yaşanmasını engelleyecek şekilde caydırıcı olacak." ifadelerine yer verildi.

Ateşkes ilanına rağmen Irak'ta ABD unsurlarına karşı saldırılar devam etmişti.

ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Erbil Havalimanı'na 15 Şubat'ta, Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'ye de 22 Şubat'ta roketli saldırılar düzenlenmişti. Erbil saldırısında bir sözleşmeli personel ölmüş, biri ABD askeri 4 kişi yaralanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, son zamanlarda Irak'ta düzenlenen roketli saldırılara karşılık Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Suriye'nin doğusundaki İran destekli silahlı gruplarca kullanılan yapıların havadan vurulduğunu bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Kenan Doğulu Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak Direniş Grupları Koordinasyon Komitesi: ABD'nin Suriye'deki hava saldırılarına "uygun" bir cevap verilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 23:05:13. #1.16#
title